فيديو خاص: نتانياهو يقبل بلقاء ذوي الاسرى، ماذا قال لهم؟!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان تظاهرات تل ابيب يتوقع ان تكون من اضخم واكبر المسيرات، مشيرا الى ان حركة التظاهرات آخذة في التوسع منذ اسابيع، حيث انضم اليها حراك جماهيري كان يطالب قبل الحرب باستقالة الحكومة وانتخابات مبكرة.

واكد ان الوضع يزداد سخونة في الشارع الاسرائيلي في ظل تعنت بنيامين نتانياهو في الاستمرار بالحرب، مشيرا الى ان لقاءات جرت بين المسؤولين وذوي الاسرى في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، حيث اكد نتانياهو لهم بان كل الجهود تبذل لاستعادة الاسرى وإطلا ق سراحهم.

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