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الايراني هادي شوبان يحرز الذهبية الثانية لبطولة أرنولد كلاسيك 

الايراني هادي شوبان يحرز الذهبية الثانية لبطولة أرنولد كلاسيك 
الأحد ١٧ مارس ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

احرز البطل الايراني هادي شوبان الذهبية الثانية لبطولة ارنولد كلاسيك لكمال الاجسام في غضون أسبوعين.

العالم - ايران

وأقيمت منافسات بطولة أرنولد كلاسيك الثانية خلال اليومين الماضيين في بريطانيا وانتهت بفوز البطل الايراني هادي شوبان.

وتعرض شوبان لضغوط نفسية كبيرة بسبب عدم إصدار التأشيرة له من قبل بريطانيا إلا قبل يوم واحد من بدء المسابقة.

وكان شوبان قد فاز قبل أسبوعين بلقب البطولة في بطولة أرنولد كلاسيك في اميركا حيث تغلب على منافسه الرئيسي سامسون داودا.

وبهذه الالقاب المتتالية التي يتوج بها البطل هادي شوبان على أعلى مستوى في منافسات كمال الأجسام العالمية ، فمن المتوقع ان تشهد بطولة مستر اولمبيا 2024، منافسة حامية بينه وبين ابطال اللعبة الاخرين.

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