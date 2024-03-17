إغتيال كفاءات غزة.. استهداف عقول وخبراء الـ'تكنولوجيا' بشكل ممنهج

العالم - فلسطين المحتلة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن جيش الاحتلال الاسرائيلي استهدف بشكل منهجي عشرات المبرمجين وخبراء تكنولوجيا المعلومات والعاملين في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تدمير مقار شركاتهم.

وأوضح المرصد الحقوقي، في بيانٍ صحافي، أن جيش الإحتلال قام باستهداف وقتل أصحاب العقول والخبرات، لاسيما ذوو الكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة وهندسة الحاسوب والمؤثرون في هذه المجالات الحيوية، كحال نخب أخرى في المجتمع المحلي مثل الأطباء والأكاديميين وغيرهم.

ووثق الأورومتوسطي قائمة شملت عدة خبراء تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك البرمجة والذكاء الاصطناعي، ممن قضوا جراء الهجمات العسكرية "الإسرائيلية" التي استهدفت أماكن تواجدهم في أماكن متفرقة في قطاع غزة.

وشملت توثيقات الأورومتوسطي اغتيال مهندس البرمجة البارز "هيثم محمد النباهين"، الذي كان يعد أحد أمهر الخبراء في مجاله في القطاع، وقد قضى مع زوجته المهندسة "نسمة زهير صادق" بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا كانوا نزحوا إليه في مخيم "البريج" للاجئين وسط قطاع غزة في 14 آذار/مارس الجاري.

كما وثق الأورومتوسطي قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، "طارق ثابت"، مدير برامج حاضنة "يوكاس" التكنولوجية التابعة للكلية الجامعية في قطاع غزة، وخريج برنامج زمالة (Hubert H. Humphrey) الأمريكي، من خلال قصف استهدف منزله، ما أدى إلى استشهاده وزوجته وأبنائه ووالديه وعدد من أفراد عائلته.

من بين المستهدفين الذين قتلهم جيش الاحتلال، مهندس البرمجيات "براء عبدالله السقا" مؤسس شركة (DITS) والمتخصص في برمجة المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الذكي (Senior and lead developer).

وضمت القائمة كذلك "محمد العطل" الذي قضى في 26 تشرين أول/أكتوبر، و"حمزة الشامي" في 2 تشرين ثانٍ/نوفمبر، وكل من "عبيدة خاطر" في 20 كانون أول/ديسمبر، و"أنس الشيخ في 9 من الشهر نفسه، و"عبد الرحمن حمادة" في 15 آذار/مارس الجاري، إضافة إلى مجموعة أخرى من المبرمجين الشباب، بينهم "رامي السوسي" و"عبد الحميد الفيومي" وبلال زقوت"، و"أحمد نضال قدورة" والمهندس "محمد حسونة" وآخرين.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن الجرائم التي ينتهجها كيان الاحتلال، من استهداف وقتل الكفاءات والنخب الفلسطينية وتدمير واسع النطاق والمتعمد ضد الشركات والبنية التحتية من شأنها عرقلة تطور المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عام، وتقويض منظومته العلمية والتعليمية والاقتصادية.

وأكد المرصد الحقوقي، أن الجرائم التي ينتهجها كيان الاحتلال تهدف إلى حرمان قطاعات المجتمع الفلسطيني الحيوية من الكوادر المتخصصة والمميزة التي يصعب تعويضها على المدى القريب، إلى جانب خلق حالة من الذعر والإكراه لدى باقي الكفاءات، الأمر الذي قد يدفعهم إلى الهجرة.