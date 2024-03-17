دروس شهر رمضان في التضامن مع غزة ونصرتها

العالم – نوافذ

في رمضان غزة فلسطينيون بلا منازل تاويهم الفقد يملأ المكان والنار الإسرائيلية لا ترحم بشرا ولا حجرا، نساء ثكلى فقدن ازواجهن اطفالهن آبائهن، ابناء فقذوا الاهل والأصحاب وباتوا بلا سقف يحميهم، وكل من يسكن هذا القطاع يعاني الجوع والحرمان نتيجة حصار مجرم وصمت مشارك.

في رمضان غزة، جوع ينتظر شهر الصوم، اطفال يبحثون عن كسرة خبز او كوب ماء، وآباء يتلقون الموتى بصدورهم وهم ينتظرون الحصول على بضع طحين أو بضع قمح.

ومقاومون يصنعون من المستحيل اسطورة ويدفعون سلب الارض والعرض والوطن بدمائهم ودماء اسرهم واطفالهم، فاين نحن المسلمون من واجباتنا في شهر رمضان، وما هو التزامنا في هذا الشهر الفضيل؟ وكيف نتوئم من الصوم مع نصرة غزة.

فيما يتعلق بشهر الصوم الذي فيه قدسية كبيرة، نستقبله للظروف الصعبة للغايه لمسلمين يعانون كل انواع البلية، أكد الشيخ د. جمال الدين شبيب رئيس الهيئة الاسلامية للاعلام من بيروت، بأن رمضان هو شهر الصبر والصبر هو شطر الايمان، وليس للصبر جزاء الا الجنة، فاذا كان من احد اهداف الصيام تعويد المسلمين على الصبر، وعلى مواجهة الجوع، فان المسلمين اليوم في العالم كله وكل احرار العالم ينظرون بعين تدمع إلى ما يجري في غزة، وقليل منهم من يرفع السلاح في وجه هذا العدو المجرم المتغطرس سواء في غزة او في فلسطين في لبنان في اليمن في العراق، لكن الامه بمجملها تكاد وتكون شبه غائبة عن الفعل وعن التأثير.

ضيوف البرنامج:

-الشيخ د. جمال الدين شبيب رئيس الهيئة الاسلامية للاعلام

- أمين الساحلي دكتور جامعي من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...