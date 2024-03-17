الإحتلال يواصل إستهداف منتظري المساعدات بقطاع غزة

العالم - خاص بالعالم

وزارة الصحة في غزة قالت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية تسع مجازر ضد المدنيين، أسفرت عن استشهاد اكثر من اثنين وتسعين فلسطينيا واصابة اكثر من مائة وثلاثين اخرين

تسعة شهداء فلسطينيين ارتقوا واصيب واحدا وعشرون اخرون بجروح اثر قصف الاحتلال منزلا في دير البلح كما استهدفت غارات اسرائيلية مخيم النصيرات وسط القطاع في حين أطلقت طائرات الاحتلال نيرانها بكثافة تجاه الفلسطينيين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت جنوب شرقيّ مدينة غزة.



ولاول مرة بعد اربعة اشهر وصلت ستة شاحنات مساعدات إلى محافظة شمال قطاع غزة والذي بات سكانه على شفا مجاعة، في ظل شحّ شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي يحاصره الاحتلال.كما وصلت ست اخريات الى مخيم جباليا.

من جانبها حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أن سكان غزة أصبحوا على حافة المجاعة.

وشددت أن الوصول الآمن والمستدام للمساعدات إلى أنحاء القطاع أضحى مسألة حياة أو موت. و اكدت الوكالة الأممية أن تسليم المساعدات عن طريق البر هو السبيل الأكثر كفاءة وأمانًا.

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