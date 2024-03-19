الإحتلال يعتقل الصحفية رولا حسنين.. وإصابة ضابطين للشاباك بإطلاق نار بالخليل

العالم - خاص بالعالم

وأشارت مراسلتنا إلى تحليق منخفض لطائرات الاستطلاع الاسرائيلية والطائرات الانتحارية في سماء مدينة جنين ومخيمها بعد ان أعلن عن الشهيد الذي نفذ عملية إطلاق نار نتجت عنها إصابة ضابطين صهيونيين من الشاباك، بإطلاق نار نفذه فلسطيني في كمين محكم، مساء الثلاثاء، قرب مستوطنة غوش عتصيون شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مراسلتنا أن فلسطينيا استدرج عناصر في “الشاباك” إلى منطقة أحراش قرب مستوطنة عتصيون جنوب بيت لحم، وأطلق النار تجاههما من مسافة صفر خلال اللقاء قبل اغتياله.

وكانت قد ذكرت مؤسستان فلسطينيتان، الثلاثاء، إن جيش الكيان الإسرائيلي اعتقل 61 صحفيا من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أفرج عن 21 منهم.

وقالت مراسلتنا انه بحسب بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ، ونادي الأسير الفلسطيني أفاد: "تواصل سلطات الاحتلال التصعيد من عمليات الاعتقال بين صفوف الصحفيين، حيث اعتُقل بعد السابع من أكتوبر 61 صحفيا، من بينهم 40 صحفيًا ما زالوا رهن الاعتقال، كان آخرهم الصحفية رولا حسنين (اعتقلت الاثنين من منزلها في بيت لحم) وأن من بين المعتقلين 3 صحفيات، و23 صحفيا معتقلين إداريا (دون تهمة).

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، صعد الجيش عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة طالت 7670 فلسطينيا، وقتل 435 وأصاب 4 آلاف و700 وفق بيانات رسمية فلسطينية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...