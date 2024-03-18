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عشرات الشهداء والجرحى بقصف واقتحام الاحتلال مجمع الشفاء الطبي

عشرات الشهداء والجرحى بقصف واقتحام الاحتلال مجمع الشفاء الطبي
الإثنين ١٨ مارس ٢٠٢٤ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر طبية، باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، اليوم الإثنين، إثر قصف للاحتلال على مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت المصادر الطبية إن حريقا نشب على بوابة مجمع الشفاء الطبي، مع وجود حالات اختناق بين النساء والاطفال النازحين بالمستشفى، خلال اقتحام قوات الاحتلال المستشفى ومحاصرته بشكل كامل، بالتزامن مع قطع الاتصالات عن نحو 30 ألف نازح داخل الشفاء.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت مبنى الجراحات التخصصيه واستقبال الطوارئ بمبني 8، وتطلق النار بشكل مباشر صوب أي شخص يتحرك، مع عدم تمكن الطواقم الطبية من انقاذ المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ في جريمة اخرى ضد المؤسسات الصحيه.

وأفادت مصادر محلية، عن اعتقال الاحتلال عشرات المواطنين من داخل مجمع الشفاء الطبي.

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