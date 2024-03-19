السنغال تنتظر انتخابات رئاسية حاسمة عقب أزمة سياسية غير مسبوقة

العالم - خاص العالم

السنغال على موعد مع إجراء انتخابات رئاسية حاسمة، بعد أزمة سياسية غير مسبوقة، اثر قرار الرئيس ماكي سال الغاء موعدها الاصلي ، ما تسبب باندلاع احتجاجات شهدت مقتل عدد من المتظاهرين.

وتكتسب انتخابات الرابع والعشرين من الشهر الحالي أهميتها من كونها أول انتخابات تُجرى دون مشاركة رئيس البلاد، مما يرفع مستوى التنافسية بين المرشحين الـتسعة عشر، ويجعل من الصعب التكهن باسم الرئيس الخامس، كما تأتي في سياق تحولات داخلية وخارجية متسارعة تشهدها السنغال والمنطقة وتلقي بثقلها على المشهد السياسي.

ويتصدر السباقَ الانتخابي في السنغال متنافسون من أبرزهم مرشح ائتلاف 'بينو بوك ياكار' الحاكم الوزير الأول السابق أدما با، وباسيرو ديوماي فاي مرشح الائتلاف المعارض الذي يضم أعضاء حزب 'باستيف' المنحل.

وياتي تقليص صلاحيات الرئيس في مقدمة الملفات السياسية الداخلية التي تفرض نفسها بقوة على البرامج الانتخابية بالاضافة الى انقاذ السنغال من الفساد في الحكومة وحماية الاقتصاد من نفوذ القوى الاجنبية.

قال مواطن سنغالي "نريد التغيير. والطعام باهظ الثمن، والسنغال بلد فقير، هذا كل شيء."

ويُنظر إلى أصوات الشباب في الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها عامل حسم في بلد يقل عمر أكثر من نصف سكانه عن عشرين عاما، ويشهد تحولات على مستوى الخطاب السياسي مع تصدر أسماء شابة ينافسون الأجيال الأقدم من الساسة السنغاليين.

وقال مواطن اخر "الحياة غالية في كل مكان نحن نسافر إلى عدد قليل من البلدان في المنطقة، ونرى أن الحياة باهظة الثمن ومن ناحية أخرى، هنا في السنغال، قام الرئيس بدعم تكاليف المعيشة".

والإنتخابات الرئاسية تشكل منعطفا حاسما في التاريخ الحديث للسنغال، حيث تتزامن مع حصيلة متغيرات سياسية وجيوإستراتيجية كبرى في منطقة الساحل، في صدارتها تغير أنظمة الحكم في كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وغينيا، على حساب المستعمر السابق فرنسا والخروج من تحت الهيمينة الأوروبية المسيطرة على الاقليم منذ عقود.