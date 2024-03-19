بالصورة.. رسالة بخط اليد من مقاتلي القسام تثير تفاعلا كبيرا

العالم - فلسطين

وجاء في الرسالة التي تداول صورتها رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية: "أهل البيت الكرام، سامحونا، لقد استخدمنا بعضا من مقتنياتكم من مأكل وملبس وذلك للضرورة.. نسأل الله السلامة للجميع.. إخوانكم في كتائب الشهيد عز الدين القسام"، وفق ما نشرته إذاعة "الأقصى".





وتفاعل عدد كبير من النشطاء على منصة "إكس" مع الرسالة، حيث أشاروا إلى "الأخلاق العالية التي يتمتع بها مقاتلو القسام"، وكتب أحدهم معلقا: "أخلاق خير خلق الله"، وأضف آخر: "أقسم بالله لو طلبتم عيوننا لأعطيناها لكم..يا فخرنا ويا عزنا..حفظكم الله..ثبتكم الله..نصركم وسدد رميكم الله"، وعلق أحدهم بالقول: "هذا من الأمانة وحسن الخلق".