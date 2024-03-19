هنية يعلق على تواصل عدوان قوات الاحتلال على مجمع الشفاء

العالم - فلسطين

وأضاف هنية -في تصريح صحفي مساء الثلاثاء- أن استهداف الاحتلال لضباط وعناصر الشرطة والأجهزة الحكومية الإدارية في القطاع يوضح محاولته نشر الفوضى وإدامة سفك الدماء لأبناء شعبنا في غزة الصابرة كما يعكس ذلك أيضا مسعى قادة الاحتلال لتخريب المفاوضات التي تجري في الدوحة.

وشدد على أن كل ذلك لن ينجح في تحقيق هذا المخطط الإجرامي وستبقى الحركة متمسكة بحقوق شعبنا ومطالبه الواضحة في وقف العدوان والانسحاب وعودة النازحين.

وتواصل قوات الاحتلال شن عدوان واسع على مجمع الشفاء وغرب غزة لليوم الثاني تواليا، وأعدمت خلاله 50 مواطنًا واعتقلت 200 آخرين، في وقت كثفت فيه استهداف الشرطة العاملة على تأمين وصول المساعدات إلى شمال القطاع.