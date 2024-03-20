بالفيديو: تفاصيل خاصة عن استهداف مركبة مقاومين في جنين!!

العالم - خاص بالعالم

واضافت مراسلتنا ان المقاومين الشهداء هم محمد الفايد وأحمد هاني بركات ومحمود رحال، والرابع محمد الحواشي واصابته بالغة الخطورة.

واوضحت ان الاحتلال استهدف مركبتهم في حي الزهراء قرب مخيم جنين ما ادى الى اشتعال النيران في المركبة، حيث تم انتشال جثث الشهداء متفحمة، مشيرة الى ان كتيبة جنين نعت الشهداء في مكبرات الصوت.

وتابعت مراسلة قناة العالم بأنه الان يوجد وداع لهؤلاء الشهداء فيما الرابع يمكث في مستشفى ابن سينا التخخصصي، كما دعت الكتيبة لمسيرة ومراسم تشييع الشهداء بعد صلاة العشاء، حيث سيتم مواراة جثامينهم الثرى.

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