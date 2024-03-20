اجتماع سداسي عربي في القاهرة بحضور بلينكن

العالم-مصر

ويأتي الاجتماع بالتزامن مع جولة يقوم بها بلينكن في منطقة الشرق الأوسط بدأها من السعودية، الأربعاء، وتشمل أيضا مصر ودولة الاحتلال.

الجولة، التي تركز على الأوضاع في قطاع غزة، تعد السادسة لبلينكن منذ العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وقالت وكالة الأنباء المصرية، إن وزير الخارجية، سامح شكري يعقد مباحثات مع بلينكن في القاهرة، الخميس، وسيشارك كذلك، الخميس، في اجتماع وزاري عربي يضم وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وقطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأردن أيمن الصفدي، ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وفي اليوم نفسه، تستضيف القاهرة اجتماعًا آخر يضم بلينكن وهؤلاء الوزراء الخمسة والشيخ، بحسب المصدر ذاته.

ولم تذكر الوكالة أية تفاصيل بشأن جدول مناقشات الاجتماعين، لكنهما يأتيان فيما تشهد المنطقة حراكًا متصاعدًا للبحث عن سبل لوقف الحرب على قطاع غزة، وإنهاء أزمة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن جولة بلينكن تشمل أيضا زيارة إلى "إسرائيل"، الجمعة، لافتة إلى أنه سيناقش خلال الجولة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، وتكثيف الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.

وأضافت أن مناقشات بلينكن ستتضمن كذلك التنسيق بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة بما في ذلك ضمان عدم قدرة حماس على الحكم أو تكرار هجمات أكتوبر، فيما سيشدد الوزير الأمريكي على ضرورة إنهاء هجمات القوات المسلحة اليمنية على السفن التجارية، واستعادة الاستقرار والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن، وفق البيان ذاته.

ومن المقرر أن يعقد شكري مؤتمرا صحفيا مشتركا مع بلينكن في ختام الاجتماعات بالقاهرة، مساء الخميس، وفق وكالة الأنباء المصرية.

ولليوم الـ166 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يقرب من 32 ألف شهيد، وأكثر من 74 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.