فيتو روسي صيني يفشل مشروع قرار أميركي بشأن غزة.. ما السبب؟

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فيتو روسي صيني مزدوج اسقط مشروع قرار اميركي ناقص بشأن وقف اطلاق النار في قطاع غزة.. المندوب الروسي في مجلس الامن، فاسيلي نيبينزيا، اكد ان مشروع القرار هو ملهاة وتلاعب سياسي مكشوف. واضاف ان وسيا لن تقبل بأن يتحول المجلس إلى أداة هدامة في الشرق الأوسط. واوضح ان لو اعتمد مشروع القرار الاميركي فسيغلق النقاش بشأن وضع غزة وسيطلق يد كيان الاحتلال هناك.



وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا: "بلينكن قال إن أمامنا حلا سيطرح في مجلس الأمن لكن مشروع القرار اليوم لا يظهر ذلك، والمفاوضات التي شارك فيها الأميركيون بشأن غزة كانت مركزة وموجهة فقط للمماطلة. تم تدمير غزة والمندوبة الأميركية تعترف الآن بالحاجة لوقف إطلاق النار. ومشروع القرار الاميركية محاولة لجعل إسرائيل تفلت من العقاب".



المندوبة الاميركية في مجلس الامن ليندا توماس غرينفيلد، قالت ان القرار لو اعتمد كان سيرغم حماس على قبول صفقة التبادل. وعبرت عن أسفها لاستخدام روسيا والصين للفيتو.



وقالت المندوبة الأميركي في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد: "اعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لكننا لم ننجح بعد. ونعمل مع مصر وقطر بشكل متواصل لتأمين وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة".



مشروع القرار الاميركي يدعو إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لمدة ستة اسابيع فقط، وذلك عبر دعم الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين هدنة مرتبطة بإطلاق سراح جميع الاسرى المتبقين لدى المقاومة.

وتجاهلت الولايات المتحدة مطالب المقاومة بوقف العدوان بشكل كامل وفك الحصار وادخال المساعدات الى قطاع غزة، واعادة اعمار ما دمره جيش الاحتلال خلال عدوانه، والقيام بصفقة تبادل اسرى مرضية للمقاومة.