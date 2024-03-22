فيديو خاص: طائرة انقضاضية تصيب "ميركافا" كانت تقصف الجنوب!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان الاحتلال كان قد أغار بعيد ظهر اليوم على بلدة الطيبة، ونفذ أكثر من غارة على عيتا الشعب وكفر كلا والعديسة.

واوضح ان مدفعية الاحتلال استأنفت عدوانها بعد هدوء نسبي في الصباح، ليكون ما بعد الظهر تصعيديا من خلال القصف المركز على الجهة الشرقية والجنوبية على بلدة الخيام، وبلدة كفر كلا التي كانت تتعرض للقصف من موقع المطلة الاسرائيلي بدبابة ميركافا.

واشار مراسل العالم الى ان بلدة العديسة وبلدات القطاع الغربي كان لها نصيب ايضا من قصف الاحتلال خاصة الجبين وطير حرفا وشيحين.

وتابعت ان المقاومة من جهتها نفذت سلسلة من العمليات ستهدفت خلالها بمسيرة انقضاضية دبابة الميركافا التي كانت تتولي قصف بلدة كفركلا وأصابتها بدقة.

وتابع مراسلنا: موقع جل العلام ايضا كان هدفا للمقاومة، بالاضافة الى تجمع لجنود الاحتلال في محيط ثكنة زرعيت، بالاضافة الى موقع رويسات العلم في كفرشوبا.

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