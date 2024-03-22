اليمن…عدوان أمريكي بريطاني جديد على الحديدة

العالم-اليمن

وقالت وسائل إعلام تابعة لحركة أنصار الله في اليمن، فجر اليوم السبت، إن العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف بـ5 غارات مديرية المنيرة شمالي الحديدة.

واعلن الناطق باسم حركة أنصار الله محمد عبدالسلام ان الغارات الأمريكية على العاصمة صنعاء استمرار لعدوان تشنه أمريكا وبريطانيا حماية لإسرائيل وتشجيعا لها لمواصلة جرائمها الوحشية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واضاف عبدالسلام: نؤكد أن أي غارات عدوانية لن تمنع شعبنا وقواته المسلحة من مواصلة استهداف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة.

وتشن أمريكا وبريطانيا عدوانا متواصلا منذ أسابيع على اليمن لمحالة ثني لقوات المسلحة اليمنية عن الاستمرار في نصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية في ظل صمت عالمي.