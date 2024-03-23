السبت ٢٣ مارس ٢٠٢٤
٠٣:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. الفلسطينيون يناصرون الأقصى رغم قيود الاحتلال

السبت ٢٣ مارس ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة التي فرضها على المدينة ومحيطها.

العالم - مراسلون

الجمعة الثانية من الشهر الفضيل الاختلال الاسرائيلي يفرض قبضتة العسكرية على القدس المحتلة والمسجد الاقصى المبارك ويشدد من حصاره عليها أكثر من ثلاثة الالاف شرطي للاحتلال تم نشرهم بمحيط البلدة القديمة وبداخلها لتقيد دخول المصلين وعرقلة وصولهم بحرية لأداء الصلاة.



120 الف مصلي تمكنوا من الوصول الى المسجد الاقصى المبارك رغم عشرات الحواجز التي وضعها الاحتلال بمختلف أرجاء المدينة المقدسة التي حولت بشكل كامل الى ثكنة عسكرية.



ويحاصر الاحتلال الاسرائيلي مدينة القدس ويغلق معابرها ويقوم بفصلها عن باقي المدن الفلسطينية ويقوم بمحاصرة بلدتها القديمة وذلك منذ أندلاع طوفان الاقصى.

روابط ذات صلة

شاهد.. 120 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثانية بـ'الأقصى'

شاهد.. ماذا جاء في استطلاع رأي الفلسطينيين؟!!