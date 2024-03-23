شاهد.. الفلسطينيون يناصرون الأقصى رغم قيود الاحتلال

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الجمعة الثانية من الشهر الفضيل الاختلال الاسرائيلي يفرض قبضتة العسكرية على القدس المحتلة والمسجد الاقصى المبارك ويشدد من حصاره عليها أكثر من ثلاثة الالاف شرطي للاحتلال تم نشرهم بمحيط البلدة القديمة وبداخلها لتقيد دخول المصلين وعرقلة وصولهم بحرية لأداء الصلاة.





120 الف مصلي تمكنوا من الوصول الى المسجد الاقصى المبارك رغم عشرات الحواجز التي وضعها الاحتلال بمختلف أرجاء المدينة المقدسة التي حولت بشكل كامل الى ثكنة عسكرية.





ويحاصر الاحتلال الاسرائيلي مدينة القدس ويغلق معابرها ويقوم بفصلها عن باقي المدن الفلسطينية ويقوم بمحاصرة بلدتها القديمة وذلك منذ أندلاع طوفان الاقصى.