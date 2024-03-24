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في اليوم 170 للعدوان..

استشهاد كادر للهلال الأحمر غرب خان يونس وانتشال جثامين 6 شهداء شرق رفح

استشهاد كادر للهلال الأحمر غرب خان يونس وانتشال جثامين 6 شهداء شرق رفح
الأحد ٢٤ مارس ٢٠٢٤ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

اُستشهد، فجر اليوم الأحد، أحد كوادر الهلال الأحمر الفلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مستشفى الأمل غرب خان يونس.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن مصادر طبية، اعلانها عن استشهاد أمير صبحي أبو عيشة أحد كوادر غرفة عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر برصاص الاحتلال، أثناء عمله في مستشفى الأمل.

واستشهد 364 عاملا في مجال العمل الطبي، من بينهم أطباء، وممرضون، ومسعفون، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والذي يدخل يومه الـ170.

انتشال جثامين ستة شهداء من تحت أنقاض منزل شرق رفح

وفجر اليوم الاحد أيضا، انتشلت الطواقم الطبية، جثامين ستة شهداء من تحت أنقاض منزل تعرض لقصف الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل (وفا)، بأن جثامين الشهداء الستة من عائلة فروانة تم انتشالهم من تحت أنقاض منزلهم الذي تم قصفه في حي الجنينة شرق رفح.

وفي هذه الاثناء، تشن طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات عنيفة وسط وجنوب وغرب محافظة خان يونس، التي تشهد حاليا قصفا جويا وبريا عنيفا، واطلاق نار من مروحيات اسرائيلية، وتوغلا لآليات عسكرية في منطقة قريبة من مجمع ناصر الطبي.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 32,142، أغلبهم من الأطفال والنساء، والاصابات إلى 74,412، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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