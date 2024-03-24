تطورات العدوان على غزة وتواصل مجازره

العالم - فلسطين

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، استشهد ثمانية فلسطينيين على الأقل، مساء السبت، ونقل عدد كبير من الجرحى إلى المستشفى بعد قصف إسرائيلي عنيف تركز على منطقة الحكر.

كما جاء في الخبر صباح اليوم ،انتشلت الطواقم الطبية فجر الأحد جثامين ستة شهداء من تحت أنقاض منزل يعود لعائلة فروانة تعرض لقصف الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، عن استشهاد أمير صبحي أبو عيشة أحد كوادر غرفة عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر برصاص الاحتلال، أثناء عمله في مستشفى الأمل بمدينة خانيونس جنوبي القطاع.

من جانبه، أكد جيش الإحتلال مواصلة عملياته في مجمع الشفاء الطبي والأحياء المحيطة به غرب مدينة غزة، حيث يستعر القتال بين الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين لليوم السابع على التوالي.

وقال الجناحان العسكريان لحركتي المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الإسلامي إن مقاومين من الحركتين يخوضون معارك مع القوات الإسرائيلية في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، غير أن حماس نفت أي وجود لها داخل المستشفى.

من جانبه، كرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم أمس السبت، من مصر على الحدود مع قطاع غزة، دعوته لوقف إطلاق النار وإنهاء "الكابوس" الذي يعيشه سكان غزة جراء الحرب المدمرة، فيما يؤكد الإحتلال الصهيوني اعتزامه شن هجوم بري على رفح المكتظة بالنازحين رغم معارضة واشنطن.

وأثارت هذه التصريحات غضب وزير الخارجية الإسرائيلي "إسرائيل كاتس" الذي قال إنه "في ظل قيادته (غوتيريش)، صارت الأمم المتحدة منظمة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل تؤوي الإرهاب وتشجعه"، وفق وصفه.

ووفقا للمكتب الإعلامي الحكومي فقد أطلق جيش الاحتلال النار على حشد ينتظر المساعدات عند دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة، واستشهد 19 شخصًا على الأقل وأصيب 23.

وكان مفترضا أن تساعد الجولة السادسة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الشرق الأوسط في كسر الجمود في محادثات قطر التي يشارك فيها وسطاء دوليون بهدف التوصل إلى هدنة. لكنيوم أمس، أكد مسؤول في حماس أن المواقف "متباعدة جدا" مع الكيان الصهيوني بشأن هدنة محتملة.