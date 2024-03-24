كيف ردت المقاومة اللبنانية علی الغارة الاسرائيلية علی العصيرة؟

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان طائرات الاحتلال الاسرائيلي شنت غارات علی منطقة العصيرة شرق مدينة بعلبك ما استدعی رداً قوياً من المقاومة الاسلامية في لبنان بحيث اطلقت أكثر من 60 صاروخ كاتيوشا علی قاعدة الدفاع الجوي والصاروخي في كيلع ويوآف عند اجراء تدريبات لفرق لواء غولاني الذي كان ينسحب من غزة ويتمركز في هذه القاعدة.

الاعتداءات الاسرائيلية لم تقتصر علی غارات بعلبك بل تواصلت منذ الصباح علی بلدة عيتا الشعب بالقصف المدفعي والغارات بالمسيرات علی منطقة علما الشعب أدت الی تدمير بعض المنازل والقصف المدفعي الذي طال بلدة رميشة.

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