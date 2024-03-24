فيديو خاص: 60 صاروخا من حزب الله على قاعدة للواء غولاني!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان الغارة الثانية ادت الى استشهاد مدني سوري، فيما استكمل العدوان غاراته على بلدة العديسة ما ادى الى ارتقاء شهيدين على طريق القدس.

وتابع: هذا بالاضافة الى الغارات على بلدة عيتا الشعب والقصف المدفعي لمعظم المناطق الجنوبية المحاذية.

واكد ان رد المقاومة على هذه الاعتداءات كان سريعا بعد عشر دقائق اطلقت اكثر من ستين صاروخا على قاعدة الدفاع الجوي والصاروخي في يوآف وكيلع اثناء قيام وحدة من لواء غولاني العائدة من غزة بالتدريب في هذه المواقع ما ادى الى تحقحق الاهداف منها.

وتابع مراسل العالم ان المقاومة ردت ايضا بسلسلة من العمليات اليوم على رويسات العلم والمالكية وجل العلام وحققت اصابات مباشرة.

المزيد في الفيديو المرفق ....