شهداء بغارات استهدفت محيط مستشفى الشفاء ومناطق غزة المتفرقة

العالم - فلسطين المحتلة

وفي آخر الأحداث، تحدثت مصادر صحية في القطاع، عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين، في قصف إسرائيلي مدفعي وجوي بمحيط مستشفى الشفاء غربي غزة، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات والدبابات الإسرائيلية.

وبحسب مصادر محلية، طالبت قوات الاحتلال عبر مكبرات الصوت بالإخلاء الفوري لمجمع الشفاء الطبي في حي الرمال غرب مدينة غزة، الذي تحاصره لليوم الثامن على التوالي.

واستهدفت قوات الاحتلال، بحسب المصادر، لجانا تؤمن توزيع المساعدات الانسانية عند دوار الكويت.

فيديو: الاحتلال يعتقل شاب من مخيم قلنديا

قلنديا

وجرح عدد من المواطنين، نتيجة قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو عمرة في منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة، بينما ارتفع عدد الشهداء من عائلة سلمان إلى 18 جراء قصف منزلهم في شارع البيئة بالمدينة وسط القطاع.

الى ذلك، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون من جراء استهداف منزل يعود لعائلة برهوم بمخيم يبنا وسط مدينة رفح، حيث أفادت مصادر صحية في مستشفى الكويتي بوصول عدد من الشهداء والجرحى من جراء القصف إسرائيلي لمنازل بالمخيم.

شاهد.. توثيق لإنسحاب جيش الاحتلال اتجاه حاجز بيت فوريك

فوريك

وكان أكثر من 27 مواطنا فلسطينيا بينهم نساء وأطفال سقطوا في غارات إسرائيلية استهدفت 5 منازل في مدينة رفح منذ صباح أمس الأحد.

كما ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على دير البلح إلى 10 شهداء، ولا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت الأنقاض.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ اكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا، مخلفا 32,226 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74,518 إصابة، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم، إضافة لدمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

الاحتلال يداهم منازل مواطنين في مخيم عقبة جبر

وفجر اليوم الاثنين ايضا، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من منازل المواطنين في مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية في المخيم، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر، وداهمت عددا من منازل المواطنين قرب ملعب العقبة وفتشتها واستجوبت قاطنيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى إعداد هذا الخبر.

مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

كما اندلعت فجر اليوم، مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات عند مدخل المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات، بينما اقتحم الجنود عددا من المنازل في المخيم.

شاهد .. جانب من اقتحام قوات الاحتلال لضاحية شويكة بمدينة طولكرم.

طولكرم

الاحتلال يقتحم قرى وبلدات في جنين وسط مواجهات في سيلة الظهر وعربونة

وخلال الساعات المتأخرة من الليلة الماضية، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة سيلة الظهر وقرية عربونة، بينما تم اقتحام قرى أخرى بمحافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وقرية عربونة شمال شرق المدينة، وسط إطلاق الرصاص، ما أدى الى اندلاع مواجهات مع تلك القوات، دون أن يبلغ عن إصابات .

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرى: دير غزالة، وعرانة، والجلمة، وفقوعة، وجلبون، والفندقومية بمحافظة جنين، وشنت حملة تفتيش فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.