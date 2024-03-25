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إسبانيا وألمانيا تدينان استيلاء الاحتلال على آلاف الدونمات لتوسيع المستوطنات

إسبانيا وألمانيا تدينان استيلاء الاحتلال على آلاف الدونمات لتوسيع المستوطنات
الإثنين ٢٥ مارس ٢٠٢٤ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

أدانت الحكومتان الإسبانية والألمانية، استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلية على 8 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية في الأغوار بالضفة الغربية المحتلة، لصالح مشاريع استيطانية.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، أكد بيان صادر عن الخارجية الإسبانية، الأحد، على إدانة الحكومة الإسبانية الشديد لتصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بشأن الاستيلاء على أراضٍ في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار البيان الى أن الإعلان الإسرائيلي يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي، ويزيد من التوتر الإقليمي ويعقد الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة.

كما ذكّر بأنّ المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكا للقانون الدولي وعقبة أمام السلام.

وعلى حسابها بمنصة إكس، أدانت الخارجية الألمانية بشدة استيلاء كيان الاحتلال على الأراضي الفلسطينية من أجل توسيع المستوطنات.

ووصفت ذلك بأنه "أكبر مصادرة للأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 30 سنة".

وأكد البيان، أن بناء المستعمرات (المستوطنات) يعدّ انتهاكا للقانون الدولي، وأنّ أعمال الاستيطان تساهم في تصعيد التوتر.

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