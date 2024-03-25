روسيا تنفي الرواية الأميركية بشأن هجوم موسكو

العالم _ خاص بالعالم

هذه الرواية شككت فيها موسكو منذ البداية واعتبرتها محاولة لإبعاد التهمة عن أوكرانيا وحلفائها الغربيين، خاصة وأن منفذي العملية حاولوا الهرب إلى أوكرانيا بعد أن أظهرت المعطيات إعداد منفذ لهم من الجانب الأوكراني لعبور الحدود وفق موسكو.

وفي هذا السياق أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن واشنطن تختلق الأعذار لكييف وتحاول التستر على نفسها وعلى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بلصق التهمة بـ 'داعش'.

وأشارت زاخاروفا إلى أن هناك عدة عوامل تشير بشكل مباشر وغير مباشر إلى تورط السلطات الأمريكية الحالية في رعاية الإرهاب الأوكراني مؤكدة أن التدخل الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط أدى لظهور وتعزيز العديد من الجماعات الإرهابية لتواجدها في المنطقة.

على صعيد آخر ذكرت وكالة نوفوستي أن المدعو فريدون شمس الدين أحد منفذي هجوم قاعة الحفلات نشر قبل شهر صورا ومقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي 'إنستغرام' لوجوده في تركيا وأنه وصل منها في الرابع من مارس الحالي وقد تم تجنيده عبر تلغرام بمبلغ نحو 5000 دولار مقابل تنفيذ الهجوم.

كما نشرت الجهات المختصة الروسية مقطعا لعملية التحقيق الأولية مع أحد منفذي الهجوم والذي يتحدث الروسية بشكل سيء.

هذا وتم تقليد مجموعة حماية الحدود العسكريين الذين برزوا في عملية إلقاء القبض على منفذي هجوم 'كروكوس' الإرهابي، ميداليات 'الشجاعة' و'التميز العسكري'. وتمكنت السلطات الأمنية الروسية من توقيف الإرهابيين الأربعة الذين نفذوا الهجوم على مجمع 'كروكوس' التجاري مساء الجمعة الماضي والذي تسبب بسقوط أكثر من 300 شخص ما بين قتيل وجريح.