حركة الجهاد الاسلامي تنظّم مشروع إفطار صائم في مخيم اليرموك بدمشق

العالم - خاص بالعالم

تتصدر صورُ شهداء محور المقاومة و شهداءِ الساحةِ السورية بمعركة طوفان الاقصى؛ المطبخَ الخيري الذي تقيمه حركةُ الجهاد الاسلامي في مخيم اليرموك بدمشق، لتعزيز التواجد الفلسطيني في المخيمات ، سيما في "عاصمة الشتات- مخيم اليرموك ".

وقال موسى خالد مسؤول دمشق بحركة الجهاد الاسلامي الساحة السورية:"مشروع توزيع وجبات افطار صائم هو من المشاريع الخيرية التي تقدمها حركة الجهاد الاسلامي دعما لمخيماتنا الفلسطينية هذا يوسع بيئة المقاومة ويرفد هذه المقاومة بعدة مستويات من الدعم".

وقال احمد عيسى مدير مطبخ اليرموك المركزي:"مطبخ اليرموك المركزي يقدم لـ1500 عائلة في مخيم اليرموك، يهدف المشروع الى تعزيز ثقافة المقاومة من خلال وضع صورة الشهداء على الوجبات والى التخفيف من معاناه اهلنا في مخيم اليرموك".

مشروعٌ يسعى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الى مساندة العائلات الفلسطينينة العائدة الى المخيم، حيث يتمُ توزيعُ الفٍ وخمسمائةِ وجبةِ افطارٍ يوميا ، حاملةً في كل يوم اسمَ شهيد من الشهداء الذين قضوا على خط المقاومة.

وقال د. ضرار الكوسا نائب مسؤول الساحة السورية في حركة الجهاد الاسلامي:"عندما تقدم هذه الوجبة لعائلات مخيم اليرموك تحت اسم بصمة شهيد او بصمة قائد من ابناء شعبنا الفلسطيني او ابناء محور المقاومة للتأكيد على ان هؤلاء الشهداء هم المنارات وهم النور الذي نستهدي به".

هذا العمل التطوعي التكافلي ، هوجهاد اخر من اشكال المقاومة ، هدفه تهيئةُ الظروفِ المناسبة لعودةِ باقي العائلات، وتفعيلِ العمل المجتمعي الذي يستهدف الفلسطينيين في سورية.

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