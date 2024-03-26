اعتقالات متواصلة في رام الله والخليل ونابلس ومواجهات في جنين

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمالا، واعتقلت كلا من: سعيد أحمد نخلة، ومحمد فادي دار زيد، ومهند أحمد غوانمة، والفتى نصار كامل الطيراوي، وثائر صافي، وعبد الرحمن جمعة أبو عياش، ومن غزة كلا من: ياسر بطنجي، وخالد الغزاوي، حمدان الغزاوي، ومحمد الغزاوي، عقب دهم منازلهم في المخيم، وتفتيشها.

ولفتت المصادر الى أن الاحتلال اعتقل المواطن الفلسطيني جمال داغر من منزله في قرية مزارع النوباني شمال المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا جنوب الخليل واعتقلت كلا من: عز الدين جهاد أبو شرار، وجهاد يونس عبد الله العواودة، وامام يوسف نصار، كما اعتقلت من بلدة يطا الفلسطيني طن عقل فوزي عقل مر.

في السياق، ذكر الناشط الاعلامي في بلدة بيت امر شمال الخليل محمد عوض لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال داهمت بآلياتها العسكرية احياء الظهر، وبحر، والقرنة، ووسط البلده، وفتشت عدة منازل واستوديو وعبثت بمحتوياتها وحطمت اثاثها ومقتنياتها، وعرف من اصحابها أحمد محمد عوض، الذي قام جنود الاحتلال باحضاره معهم واحتجاز والده المسن.

ودارت مواجهات في البلدة، أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء قنابل الغاز السام التي أطلقها جنود الاحتلال صوب منازل الفلسطينيين، كما منع جنود الاحتلال عشرات المصلين من أداء صلاة الفجر في مسجد بيت أمر الكبير واعتقلوا الأسير المحرر عايش احمد مرشد عوض (36 عاما).

وفي نابلس، أفادت مصادر أمنية، بأن قوات خاصة اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس صباح اليوم، تلاها عدد من الجيبات، وداهمت أحد المنازل واعتقلت منه المواطن الفلسطيني اسماعيل رمانة.

وأضافت المصادر أن قوة احتلالية أخرى اقتحمت منطقة رفيديا غرب المدينة، وداهمت أحد المنازل فيها، واعتقلت المواطن الفلسطيني أيبك أبو عيشه، بعد أن فتشت منزله.

كما اندلعت، اليوم الثلاثاء، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية جلبون شرق جنين .

وأفادت مصادر محلية وأمنية، أن جيش الاحتلال اقتحم قرية جلبون وداهم الحي الغربي فيها ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين دون وقوع أي إصابات.

في السياق ذاته، ذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي يعبد وعرابة جنوب غرب جنين وداهمت عددا من الأحياء في البلدتين وشنت حملة تمشيط دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.