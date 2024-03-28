الاحتلال يفرج عن 7 معتقلين من الهلال الأحمر ومصير 8 ما زال مجهولاً

العالم _ فلسطين

وأوضح الهلال الأحمر، في منشور له عبر منصة إكس، اليوم الخميس، أنّ قوات الاحتلال أفرجت عن 7 معتقلين من طواقم الهلال الذين تم اعتقالهم خلال اقتحام مستشفى الأمل بخانيونس في التاسع من فبراير الماضي.

وأوضح المنشور إلى أنّ المعتقلين قضوا 47 يوماً في سجون الاحتلال، وأنّ من بينهم مدير الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة، محمد أبو مصبح، مشيراً إلى أنّ الاحتلال يواصل اعتقال ثمانية أفراد من طواقمه، وأنّ مصيرهم لا يزال مجهولاً حتى الآن.

وكان الهلال الأحمر، طالب المجتمع الدولي بضمان حماية كوادره ومنشآته وكافة المهام الطبية العاملة في قطاع غزة، من الاستهداف الممنهج والمتواصل من الاحتلال الإسرائيلي، كما طالب بضرورة فرض احترام شارة الهلال الأحمر المحمية وفقاً لأحكام القانون الدولي.