فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!

العالم - خاص بالعالم

في شهر رمضان المبارك الجوع هو الطبق الرئيسي على طاولة ابناء قطاع غزة..

الأمم المتحدة اكدت أنه لا بديل عن توصيل المساعدات برا لإنقاذ الأرواح في القطاع.

واضاف ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامين العام للمتحدة، ان العوائق أمام المساعدات لاتزال قائمة، محذرا من نفاذ الوقت، فيما يواجه أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة خطر المجاعة.

واوضح دوجاريك، ان المستشفى الواحد في غزة يستقبل يوميا نحو 15 طفلا يعانون من سوء التغذية.

وقال دوجاريك: يستمر منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، بالرغم من إعلان برنامج الغذاء العالمي أن ما يقرب من سبعين في المئة من سكان شمال غزة يواجه جوعا رهيبا. وبرنامج الأغذية العالمي لم يتمكن الشهر الجاري سوى من إرسال احد عشر قافلة مساعدات إلى شمال غزة لجلب الغذاء إلى نحو اربعة وسبعين الف شخص.

برنامج الأغذية العالمي اكد أن المجاعة وشيكة في شمال غزة، وأن سوء التغذية بين الأطفال يتصاعد بوتيرة قياسية، حيث يعاني واحد من كل 3 أطفال دون سن الثانية من سوء التغذية الحاد أو الهزال.

واضاف ان الحد الأقصى لانعدام الأمن الغذائي الحاد للمجاعة قد تم تجاوزه بشكل كبير، وأن سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة يتقدم بوتيرة قياسية نحو العتبة الثانية للمجاعة.

قطاع غزة بحاجة ملحة إلى إدخال المساعدات براً وجواً وبحراً، في وقت لم يتم فيه سوى ادخال سوى خمسة بالمئة ‎ من الاحتياجات.

ويأتي هذا بعد قرابة السبعة اشهر من العدوان المستمر على القطاع، وسط حصار خانق يعانيه القطاع منذ اكثر من 17 عاما، والمجزرة اليوم تجري على مراى ومسمع الجميع، والمجرم يتفنن في قتل الضحية سواء بالسلاح او بالجوع، وهذا الطفل يموت وهو بحسرة شربة ماء وهو ابن امة تمتلك مئات الانهار وملايين ابار النفط.

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