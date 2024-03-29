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بالفيديو.. ابرز تطورات الميدانية والعسكرية على الساحة اللبنانية

الجمعة ٢٩ مارس ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان ابرز تطور وعسكري وامني ميداني هو استهدف سيارة على طريق عام البازورية جنوبي لبنان بطائرة مسيرة واغتيال من تواجد داخلها فيما لم يتم التعرف على هويته بعد.

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا انه هناك حالة من الانتظار لبيان رسمي يوضح تفاصيل الحادث، مشيرا الى انه تم استهداف سيارة هذا الشخص على طريق البازورية قرب منطقة صور وادى الى احتراقها بالكامل واستشهاد من كان بداخلها وهو شخص واحد.

وبين ان هذا التطور من شانه ان يدفع بتصعيد الامور ميدانيا خلال هذا النهار، لافتا الى ان المقاومة تقوم بالرد على كل هذا التمادي والخروقات التي يقوم بها الاحتلال والذي يتجاوز قواعد الاشتباك.

وقال ان هذا الصباح نفذت المقاومة عملية كبيرة في ثكنة زبدين في تلال ومزارع شبعا بالاضافة الى قصف مدفعي طال موقع المالكية للاحتلال.

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