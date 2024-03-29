ألبانيزه: أميركا جزء لا يتجزأ مما يحدث في غزة +فيديو

العالم - خاص بالعالم

وكان المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر، قال في وقت سابق، إن واشنطن عارضت لفترة طويلة من الزمن ولاية البانيزه متهما اياها بمعاداة السامية.

تواصل الة القتل الاسرائيلة حصد المزيد من ارواح المدنيين الابرياء مع قرب دخول حرب الابادة التي يشنها الكيان المحتل على قطاع غزة شهرها السادس دون الاكتراث بالمطالبات الدولية لوقف العدوان على قطاع غزة خاصة في شهر رمضان المبارك.

في عدة مجازر ارتكبها الاحتلال في ارجاء مختلفة من القطاع استشهد عدة فلسطينين في غارة اسرائيلية على منزل في مخيم المغازي وسط القطاع.كما استشهد اخرون وبينهم خمسة أطفال وسيدتان في قصف إسرائيلي استهدف سيارة على شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة. واستشهد ايضا خمسة فلسطينيين في قصف اسرائيلي استهدف مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.



وفي شارع الوحدة بمحيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة استشهد عشرة فلسطينين كما استشهد 15 اخرون واصيب العشرات بينهم نساء و اطفال في غارة إسرائيلية على نادي الشجاعية الذي يؤوي نازحين شرق مدينة غزة.

كما نسف الاحتلال برجا سكنيا في الحي النمساوي غربي خان يونس جنوبي القطاع.وفي شرقي خانيونس استشهد فلسطينيان واصيب العشرات اثر غارة اسرائيلية على بلدة عبسان الكبيرة.