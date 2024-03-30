ندوة في تونس حول طوفان الاقصى وعزلة الكيان الاسرائيلي+فيديو

العالم - خاص بالعالم

دقيقة صمت وفاتحة الكتاب ترحما على شهداء غزة.. هكذا حيت الفعاليات التونسية الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مفتتح ندوة تناولت عملية طوفان الأقصى والعزلة الدولية للاحتلال الصهيوني.

إنجاز المقاومة الفلسطينية وصمودها، قدم الخبراء تحليلا لأبعاده الاستراتيجية التي عمقت إخفاقات الاحتلال العسكرية والتكتيكية.

وقال الخبير العسكري والباحث في شؤون المقاومة، العميد توفيق ديدي، لقناة العالم: هذه العزلة ليست بمنأى من جملة النتائج الاستراتيجية الكارثية عى الكيان الصهيوني واولها سقوط نظرية الردع التي خوف بها الدول المجاورة والدول العربية، ثانيا سقوط نظرية الحرب الخاطفة.

ووسط حضور دبلوماسي رفيع المستوى، قدم كل من سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقائم بأعمال سفارة العراق قراءة لإسهامات محور المقاومة في المعركة.

مشاركة شكلت تحولا نوعيا وتجسيدا لشعار وحدة الساحات وإسناد المقاومة الفلسطينية.

وقال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتونس، مسعود حسينيان، لقناة العالم: طوفان الاقصى نسق محور المقاومة تنسيقا كاملا في لبنان وسوريا والعراق واليمن وكلهم ساعدوا بطرق مختلفة اخوانهم الفلسطينيين.

النتائج السياسية لطوفان الأقصى، لا تقل أهمية عن الجانب الميداني، بحسب مداخلات المشاركين، إذا أسهمت في إسقاط منظمة التطبيع الرسمية وعزل الأنظمة الداعمة للاحتلال.

وقال منسق الرابطة التونسية للتسامح صلاح الدين المصري لقناة العالم: طوفان الاقصى قلب الصورة من حالة لتمدد التطبيع وتمدد النفوذ الصهيوني، الى انحسار للنفوذ الصهيوني عالميا ومقاومة للتطبيع وضغط على الحكومات التي تعتبر حليفة للكيان الصهيوني.

وتتنزل الندوة ضمن سلسلة تحركات شعبية وسياسية بمناسبة ذكرى يوم الأرض، قبل أن تكلل الأسبوع القادم بإحياء يوم القدس العالمي.