شاهد.. رئيس حزب فرنسي يدين صمت النظام الاوروبي ازاء المجازر في غزة

العالم - خاص بالعالم

لم يهدأ مسرح كلية الحقوق في ضاحية كريتاي في العاصمة الفرنسية باريس.. متطرفون يقتحمون اجتماع زعيم اليسار جون لوك ميلونشون دعما لآلة القتل الاسرائيلية قوبلوا بهتافات مناصرة لفلسطين، وحركة استهتار من الرجل الذي تؤرق مواقفه صناع القرار في فرنسا.

ويقول رئيس حزب "فرنسا الأبية" ميلونشون إن الايليزيه يستطيع ايقاف الحرب في غزة فورا في لقاء جمعه ونائبة حزبه في البرلمان كليمونس غيتيه.

تفاعل مع الحق الفلسطيني كان أبلغ دليل عن دور الصبر التاريخي لأهل غزة في تحويل القضية الفلسطينية إلى القضية الأولى في العالم رغم إرادة العدو.

ويضيف ميلونشون: هل هناك احد بينكم يعرف منذ بداية مجزرة غزة شخصا واحدا في اوروبا مهما كان دينه وانتماوه الفكري يقول نعم يمكن قتل جميع الفلسطينيين، لا طبعا، انا لم ار هذا ابدا، وعلى عكسنا النظام الاوروبي يرى الشعوب مجرد بيادق وارقام في تفكيرهم الضيق المليء بالكراهية والحقد الديني، كل شخص بيننا وأولهم انا مسؤول عما يحصل، اولئك الذين يلتزمون الصمت هم متواطئون.

ويقول الفرنسيون هنا إن الدعم الغربي للكيان الاسرائيلي يعزز قوة المقاومة ويشد شوكة فلسطين ويكشف حجم دعم اليمين المتطرف لآلة القتل الاسرائيلية.

فكيف يقرأ المحللون الصراع السياسي في اوروبا وكيف ستؤثر عملية طوفان الأقصى في انتخابات البرلمان الاوروبي الاكثر احتداما في تاريخها؟

وتسعى احزاب اليسار في اوروبا الى قطع الطريق على اليمين المتطرف عبر استثمار الوعي الشعبي غير المسبوق بالقضية الفلسطينية والرفض الشامل للحرب الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.