في ذكرى يوم الأرض.. ما هي رسالة أهالي غزة للعالم؟

العالم - مراسلون

يمر يوم الأرض على أهل غزة هذا العام مخالفا لسابقه.. بعد استمرار العدوان الإسرائيلي عليهم منذ ستة أشهر أو أقل قليلا.. خيام وحر شديد ومعاناة متفاقمة، هذا هو حال أهل غزة بعد نزوحهم من الشمال إلى الجنوب.. فهكذا كانت الرسالة.

وقالت إحدى سيدة فلسطينية نازحة للعالم: "رسالتي في هذا اليوم هي ايقاف العدوان من أجل تعود الناس من الجنوب إلى الشمال حيث منازلها، وأكدت أنها ستبقى صامدة على أرض غزة".

ومن وسط الخيام يرسل الفلسطينيون رسالة تحد وصمود وإصرار على العودة لمنازلهم في مناطق الشمال، وأراضيهم المحتلة عام 48، والتي يحاول الاحتلال الإسرائيلي من خلال اختلاقه الأزمات تلو الازمات، جعلها قضية طي النسيان.

وقال أحد الفلسطينيين النازحين للعالم: "نحن صامدون على هذه الأرض حتى آخر آنفاسنا، ونقول للمحتل نحن نتحمل كل الظروف، ومهما مارسوا الضغوط علينا، ومهما قتلوا من عندنا، و مهما، ضربوا الصواريخ، مع دخول دباباتكم،و نزوحنا القسري من الشمال إلى الجنوب، ولكنا نبقى صامدين على هذه الأرض، نبقى أما شهداء أو نحرر أرضنا".

ويعتبر يوم الأرض الفلسطيني أحد أهم الأيام التي يعتز بها الشعب الفلسطيني وكل من نبع من داخله حب الأرض، قصته بدأت عندما أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مصادرة ما يقرب من 21 ألف دونم من أراضي العديد من القرى في منطقة الجليل، والذي ترتب عليه خروج الشعب الفلسطيني في مظاهرات ضد حكومة الاحتلال، أدت إلى مواجهات بينه وبين الاحتلال، انتهت بارتقاء ستة شهداء فلسطينيين.

رغم حالة القتل والتشريد، والنزوح المستمرة ضد أهالي قطاع غزة منذ أشهر طويلة، يتمسك الفلسطينيون هنا بحقهم بالعودة إلى منازلهم في مناطق الشمال وإلى أراضيهم المحتلة عام 48، وذلك بعد إفشالهم مخططات الاحتلال القائمة على التهجير.

