حماس تعلق على استئناف المفاوضات وترفض تشكيل قوة عربية ودولية

العالم - فلسطين

وقال حسام بدران: لا يوجد وفد للحركة في القاهرة، وعروض الاحتلال لا ترقى لمطالب شعبنا.

وفيما يتعلق بمقترح القوة الدولية، شدد بدران على أن الدعوة لتشكيل قوة عربية أو دولية لإدارة غزة مرفوضة، والشعب الفلسطيني يرفض الوصاية.

وفي تصريحات سابقة، ذكر بدران أن أولويات حركة حماس وقف العدوان وإدخال المساعدات وعودة النازحين وخطة إعمار واضحة، وليست مقتصرة على الإفراج عن الأسرى كما يروج لها الاحتلال.

وأكد أننا، نمارس حقنا المشروع في مقاومة الاحتلال، وسنواجهه حتى نحقق الاستقلال التام، وهذا حقنا كفلسطينيين كفلته كل القوانين الدولية.