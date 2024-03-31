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شاهد.. ابرز تطورات المواجهة بين المقاومة والاحتلال على الجبهة اللبنانية

الأحد ٣١ مارس ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان حالة من الهدوء الحذر تخيم على طول الجبهة الممتدة بين لبنان وفلسطين المحتلة، يخرقها بين الحين والاخر بعض الرشقات الرشاشة من بعض المواقع والقذائف المدفعية التي تطال الاودية التي تفصل بين بعض القرى وفلسطين المحتلة.

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا انه قبل قليل كان هناك تفجير من قبل الجيش اللبناني لاحد الصواريخ التي القاها طائرات جيش الاحتلال على سهل مرج عيون ، وهو من مخلفات الغارات التي كان يشنها الاحتلال على بلدة الخيم، المسيرات التي تحلق في سماء المناطق الحدودية دائمة الحضور لكن الطيران الحربي الاسرائيلي لم يسمع له صوت حتى للحظة.

واضاف ان بالامس كان هناك اعتداءات واسعة لم تتوقف على المناطق والقرى اللبنانية بل طالت قوات اليونفيل العاملة في جنوب لبنان وخاصة فريق المراقبين الذين استهدفت سيارتهم باحدى صواريخ المسيرات ما ادى الى جرح 3 ضباط ومدني لبناني يعمل كمترجم.

المزيد بالفيديو المرفق..

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