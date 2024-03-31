نائب أميركي: يجب أن تكون غزة مثل ناغازاكي وهيروشيما !

العالم - فلسطين

وبحسب صحيفة "ذا غارديان"، فإن تصريحات الجمهوري وممثل ولاية ميشيغن في مجلس النواب جرى تسجيلها خلال اجتماع مع عدد محدود من ناخبيه، وتشير بيانات في الكونغرس إلى أنه عقد في الـ25 من الشهر الحالي.

وظهر والبيرج في مقطع فيديو سجله أحد النشطاء ونشر على الإنترنت، وهو يقول للناخبين إن على الولايات المتحدة الأميركية عدم إنفاق سنتٍ واحدٍ على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، داعيًا إلى إنفاق المساعدات على دعم "إسرائيل" التي وصفها بأنها "أعظم حليف للولايات المتحدة في كل العالم".

وقال أيضًا إنه "يجب أن نقوم بتزويد إسرائيل بالموارد تمامًا كما يريدون (من الأسلحة والذخائر) لقتل حماس" وفق تعبيره، مضيفا أن غزة "يجب أن تكون مثل ناغازاكي وهيروشيما"، في إشارة إلى المدن اليابانية التي ألقت فيها الولايات المتحدة قنابل ذرية في نهاية الحرب العالمية الثانية، وتابع: "أنهوا الأمر بسرعة".