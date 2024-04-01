فيديو خاص: سفير ايران يكشف تفاصيل دقيقة عن استهداف القنصلية!!

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واضاف اكبري: وانا كنت في عملي في السفارة والكثير من محتوييات غرفتي تحطم وكذلك زجاج نوافذها وحتى جزء من سقفها.

وتابع: لم تكن المرة الاولى التي يرتكب فيها الكيان الصهيوني مثل هذه الجريمة، بالرغم من انه ينتهك كل القوانين والاعراف الدولية، التي تعتبر استهداف السافارات جريمة.

واكد ان هذا الكيان بعد كل الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب الغزي والسوري واللبناني اارتكب اليوم هذه الجريمة التي استشهد فيها عدد من زملاءنا والقوات المرتبطة والمستشارين العسكريين المتواجدين في هذا المبنى ولم نتعرف عليهم بعد سنعلن اسماءهم.

وشدد السفير اكبري على ان الكيان يعرف ان هذه الجرائم هي تجاوز للقوانين الدولية وسيلقى ردا صارما عليها، مشيرا الى ان عدد شهداء الاعتداء يبلغ 5 الى 7 نفرات، فيما جرح اثنان من حماية السفارة.

وخلص اكبري الى القول: لم يتم بعد استكمال عملية ازالة الانقاض ولا نستطيع ان نشير الى عدد او اسامي دقيقية للشهداء والجرحى.

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