الضفة الغربية تتحول لساحة حملات الاعتقال والاقتحامات الإسرائيلية

العالم - خاص العالم

مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية والقدس المحتلة مازال مستمرا، مع زيادة وتيرة عجلة التصعيد، حيث باتت مسرحا لممارسة قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات من الاقتحامات للبلدات والقرى، ومداهمات للمنازل، واعتقالات لشباب الفلسطيني الذي يقاوم كل هذا.

وفي أحدث هذه الاعتداءات، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، حيث اندلعت اشتباكات مع المقاومين أصيب خلالها عدد من الفلسطيين واعتقل اخرون، كما استهدفت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية عند مدخل المخيم بالقنابل الصوتية، وداهمت منازل الفلسطينيين بينها منازل شهداء واسرى، وعبثت بمحتوياتها واعتدت على ساكنيها.

أما في الضفة فقد اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة في مدينة نابلس، واعتقلت أحد الشبان الفلسطينيين بعد إصابته في قدميه، كما اقتحمت قريتي عوريف و مادما جنوب المدينة واعتقلت شابا فلسطينيا هناك.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الطفل جهاد محمود خليل البالغ من العمر الأربعة عشر عاما بعد اقتحام منزله في بيت أمر شمال المدينة، كما اقتحمت دورا في الجنوب.

الاقتحامات الاسرائيلية طالت ايضا شرق قلقيلية، حيث اندلعت مواجهات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت، كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة كفر قدوم وداهم عددا من الأحياء فيها.

وإلى جنين حيث اقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي أراضٍ في المنطقة الصناعية شمال شرق المدينة، واقتحم جنود الاحتلال بلدتي يعبد وعرابة، كما شنت حملة تمشيط وتفتيش فيهما.

تصعيد غير مسبوق تشهده الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، بالتزامن مع إبادة جماعية متواصلة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى.