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معزيا باستشهاد العميد زاهدي ورفاقه 

قائد الثورة: سنجعل الكيان الصهيوني الشرير يندم على هذه الجريمة

قائد الثورة: سنجعل الكيان الصهيوني الشرير يندم على هذه الجريمة
الثلاثاء ٠٢ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

اكد قائد الثورة الإسلامية اية الله السيد علي خامنئي، في رسالة بمناسبة الاعتداء على القنصلية الإيرانية في سوريا واستشهاد العميد زاهدي ورفاقه، اكد أننا سنجعل الكيان الصهيوني الغاصب والمقيت يندم على هذه الجريمة وامثالها.

العالم - ايران

وفيما يلي نص رسالة قائد الثورة الإسلامية:

بسم الله الرحمن الرحيم

استشهد القائد المضحي العميد محمد رضا زاهدي مع رفيقه الجليل العميد محمد هادي حاج رحيمي، بجريمة ارتكبها الكيان الصهيوني الغاصب والمقيت . سلام الله ورحمته عليهما وعلى سائر شهداء هذه الجريمة، واللعنة على قادة الكيان الظالم المعتدي.

لقد نال شهداؤنا علامة قبول نضالهم الطويل من ربهم الرحيم، وهم الآن يتنعمون بنعمة الله بصحبة الاولياء والصلحاء.

العميد زاهدي ومنذ الثمانينيات كان يترقب الشهادة في ميادين الخطر والنضال. لم يخسروا شيئًا ونالوا أجرهم، لكن حزن فقدهم ثقيل على الشعب الإيراني، وخاصة على من عرفهم.

سيتم معاقبة الكيان الشرير على أيدي ابطالنا الشجعان. وسنجعله يندم على هذه الجريمة وأمثالها إن شاء الله.

والسلام علی عباد الله الصاحین

السيد علي خامنئي

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