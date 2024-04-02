نائب أمريكي يقترح ضرب مدينة عربية بقنبلة نووية

العالم- الامريكيتان

وقالت وسائل اعلام أمريكية إن النائب الأمريكي عن ولاية ميشيغان تيم والبيرغ أدلى بالتصريحات تعليقاً على الخطط الأمريكية لبناء رصيف عائم قبالة سواحل غزة للمساعدة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى المنطقة التي مزقتها الحرب.

وقال النائب: "يجب أن تكون مثل ناغازاكي وهيروشيما. انتهوا من الأمر بسرعة"، كما سمع وهو يتحدث علناً ضد المساعدات الإنسانية للقطاع.

من جهتها نقلت صحيفة "ديترويت نيوز" الأمريكية عن متحدث باسم والبيرغ أن إجابته كانت كناية عن "دعم القضاء الإسرائيلي السريع على حماس".

وذكر المتحدث أن النائب يعارض بشدة تعريض القوات الأمريكية للخطر، و"يتعاطف" مع الأبرياء في غزة، مطالبا حماس بـ"الاستسلام" وإطلاق سراح الاسرى.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن كشف مؤخراً عن خطط لبناء ميناء عائم بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يواجه شبح المجاعة بحسب منظمات أممية، إثر الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".