تداعيات العدوان على الشؤون القنصلية الإيرانية بدمشق

العالم - مع الحدث

ماذا يفهم من كلام قائد الثورة الإسلامية انه سيتم معاقبة الكيان على يد أبطالنا الشجعاون وسنجعله يندم على جريمته؟

ماذا عن كلام الرئيس السيد رئيسي بان الكيان يلجأ للاغتيالات نتيجة انهزامه أمام مجاهدي المقاومة وان الجريمة لن تمر بلا رد؟

ما تفسير الرسالة لتي بعثت فيها واشنطن لطهران بعدم علاقتها بالهجوم رغم اخطارها من الجانب الإسرائيلي وتحميلها المسؤولية؟

ما المتوقع من جسلة مجلس الأمن المدعو للانعقاد بناء بطلب من روسيا بعد تحميلها الكيان تبعات هجومه على مستوى المنطقة

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث، الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في بحث موضوع هذه الحلقة كل من الباحث بالعلاقات الدولية حسن الزين، والإعلامي والباحث السياسي يحيى حرب.

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