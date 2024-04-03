إصابة 4 من قوات الاحتلال بعملية دهس قرب قلقيلية

العالم- فلسطين

وقالت ما يسمى شرطة الاحتلال في بيان لها: إن منفذ عملية الدهس قرب كوخاف يائير من سكان الطيرة ويبلغ من العمر 26 عاما، ودهس 4 أفراد الشرطة وأصابهم بجراح متوسطة، ومن ثم انسحب من المكان ووصل الى حاجز الياهو، وهناك حاول طعن جنود.

وأضافت أن الجنود أطلقوا النار تجاه المنفذ واغتالوه.

وشهدت محافظة قلقيلية تحليقاً مكثفاً لطيران الاحتلال بحثاً عن منفذين محتملين شاركوا في العملية.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم رصد 20 عملًا مقاومًا، تخللها دهس ومواجهات واشتباكات مسلحة وتفجير عبواتٍ ناسفةٍ وإسقاط طائرة مسيرة، وذلك ضمن معركة "طوفان الأقصى" في الضفة والقدس المحتلتين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" عملية دهس وأربعة اشتباكاتٍ مسلحة وتفجير عبوتين ناسفتين، وإسقاط طائرة مسيرة وثماني مواجهاتٍ وتصديين للمستوطنين ومظاهرة.

وشهدت كل من بيت أمر وجبل الخليل، في مدينة الخليل مواجهات عنيفة تخللها إلقاء حجارة صوب جنود الاحتلال ومستوطنيه، ما أدى لإصابة مستوطن في جبل الخليل.

وخاض المقاومون اشتباكاتٍ ضارية، فيما تصدّى الشباب الثائر لاقتحامِ الاحتلال لمخيم قلنديا بمدينة القدس المحتلة.

واندلعت مواجهات عنيفة تخللها إلقاء حجارة صوب جنود الاحتلال في كفر عقب بالقدس المحتلة.

وأطلق مقاومون صلياتٍ من الرصاص صوب حاجز برطعة غرب جنين، وخاضوا اشتباكاتٍ مع قواتِ الاحتلال على حاجز سالم.

وشهدت قباطية تظاهرةً ضد الاحتلال، فيما اندلعت مواجهات عنيفة تخللها إلقاء حجارة وعبوة ناسفة صوب جنود الاحتلال في جلبون بجنين.

وإبان اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة في نابلس، فجّر المقاومون عبواتٍ ناسفة في آليات وجنودِ الاحتلال وخاضوا اشتباكاتٍ ضارية، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في كفر عقب.

وأسقط المقاومون طائرةً مسيرة تتبعُ جيش الاحتلال في قرية بدرس غرب مدينة رام الله.

وفي بلدة تقوع في بيت لحم، ألقى الشباب الثائر الحجارة صوب قوات الاحتلال خلال مواجهاتٍ عنيفة.