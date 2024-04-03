فيديو خاص: ماذا فعل يوم القدس بفلسطين؟!، مفتي اليمن يرد!!

العالم - ضيف وحوار

واضاف الشيخ شرف الدين: واستطاعوا الى حد ما ان يصرفوا انظار الامة عن القضية الفلسطينية الى قضايا جانبية واشعلت الصهيونية العالمية والمخابرات الاسرائيلية والاميركية والبريطانية الفتن والمحن والحروب في المنطقة بهدف اشغال الناس فيما بينهم وصرف أنظارهم عن القضية الأم والمركزية وهي القضية الفلسطينية.

وتابع: واستطاعوا ان يقنعوا بعض الدول العربية بأنه لا دخل لهم بقضية فلسطين وكل بلاد تعنى بنفسها، واستطاعوا ان يوجدوا بعض الفرقة بين الدول العربية والاسلامية طيلة 75 عاما.

واكد مفتي اليمن ان يوم القدس العالمي يوم رد اعتبار القضية الفلسطينية بأنها هي القضية المركزية الاهم، واعاد انظار الامة اليها واحياها في قلوب الناس، معتبرا ان يوم القدس يأتي في اطار حرب التوعية قبل الحرب العسكرية، حيث اليوم امة تُبعث من جيل جديد من شبابنا يعيد الاعتبار لهذه القضية ويشكل خطرا حقيقيا على الكيان الصهيوني.

واوضح العلامة شمس الدين شرف الدين مفتي الديار اليمنية ورئيس رابطة علماء اليمن: ان اعادة القضية الفلسطينية الى الواجهة واحياءها في ضمير هذه الامة يعني ان الامة ستهتم بها، وستعود الى مسارها الطبيعي، وانها ترى من واجبها تحرير الاراضي المغتصبة وتطهير الاماكن المقدسىة في فلسطين ومنها القدس الشريف.

ووصف الشيخ شرف الدين يوم القدس العالمي بأنه يمثل صرخة توقظ الضمير العالمي، بأن هناك شعبا اعزل يُقتل وان ارض فلسطين محتلة من قبل الصهاينة، وان اميركا وبريطانيا تعطيان الغطاء السياسي والدبلوماسي والدعم اللوجستي لهذا الكيان الغاصب وان على العالم ان يتحرك لانصاف المظلومين.

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