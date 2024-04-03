فيديو خاص: العملية الاكثر ايلاما لاسرائيل اليوم جنوب لبنان!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان القصف المدفعي طاول اليوم العديد من القرى والبلدات الجنوبية ومنها راميا والخيام اثناء تشييع احد شهداء البلدة، حيث كان يجتمع حشد غفير من المشيعين.

وتابع: ان الغارات الاسرائيلية استهدفت اليوم ايضا مناطق مرتفعات كفرشوبا والمنطقة الممتدة بين كفر حمام وظهور الهبارية بسلسلة من الغارات العنيفة ، فيما استهدفت الرشاشات الثقيلة اطراف الوزاني وكفركلا.

واما عن رد المقاومة قال مراسل قناة العالم انها شنت اليوم سلسلة من العمليات استهدفت مواقع العدو في رويسات العلم في تلال كفرشوبا مرورا بموقع المرج حيث تم استهداف تجمع لجنود الاحتلال في الاحراش القريبة، ما ادى الى سقوط عدد من الاصابات بين قليل وجريح.

كما تم استهداف ثكنة برانينت وايضا موقع الراهب، فيما كانت العملية الاكثر ايلاما للاسرائيلي اليوم في خلة وردة، حيث رصدت المقاومة احد التجمعات والدوريات جنوب عيتا الشعب وفأمطرتها بصلية صاروخية ما ادى الى وقوع اصابات مؤكدة في صفوف العدو.

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