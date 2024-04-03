فيديو خاص: مجموعة متظاهرين تحاول اقتحام منزل نتانياهو!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان رئيس جهاز الشاباك وصل الى هناك وقال ان هذا الوضع اصبح لا يمكن السكوت عنه وانه يعرض الكيان الى حالة من التفكك، وحمل المتظاهرين مسؤولية اقتحام منزل رئيس الحكومة، لكنه قال ايضا بانه يجب ان تكون هناك حلول لان الوضع اصبح مقلقا جدا.

واشار الى ان تصريحات صدرت قبل قليل لرئيس الحزب الصهيوني بني غانتس العضو في حكومة الحرب، بانه لا يمكن ان نكون مرتهنين الى هذه الحكومة وحان الوقت ان نذهب الى انتخابات في سبتمبر المقابل.

واوضح مراسل العالم ان بني غانتس ادلى بهذه التصريحات امام الصحفيين وقال انه يجب على الاحزاب الاسرائيلية اذا ما ارادت الحفاظ على الكيان ان تتفق على الذهاب الى انتخابات عامة ومبكرة.

واشار الى ان هذا الطرح رفضه حزب الليكود الذي يقوده نتانياهو واتهم بني غانتس بمحاولة استغلال الوضع القائم من اجل الاستفادة في الانتخابات المقبلة.

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