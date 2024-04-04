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يوم القدس العالمي.. والإستهداف الاسرائيلي للجهود الإنسانية في غزة

يوم القدس العالمي.. والإستهداف الاسرائيلي للجهود الإنسانية في غزة
الخميس ٠٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول إحياء احرار العالم يوم القدس العالمي الموافق للجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك، ويحمل هذا العام شعار من طوفان الاقصى الى طوفان الاحرار.

العالم - بانوراما

ويأتي يوم القدس هذا العام في ظل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، ووسط جرائم يومية بحق المدنيين مستمرة منذ اكثر من ست اشهر.

بالاضافة الى العدوان الاسرائيلي على الضفة الغربية والقدس المحتلة. ويوم القدس هو استجابة لدعوة اطلقها الامام الخميني قدس سره، الذي عمد الى ايجاد نوع من الوعي الاسلامي الحقيقية للربط ما بين المسلمين والقدس حتى تصبح قضية كل مسلم.

والمسيرات التي تخرج في ايران وشتى انحاء العالم في يوم القدس تؤكد ان المناسبة لم تعد مجرد ذكرى تخرج فيها الحشود بل باتت رمزا للرفض والتنديد بجرائم الاحتلال.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تداعيات جرائم الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة مستمرة، حيث دعت منظمة المطبخ العالمي لإجراء تحقيق مستقل بمقتل سبعة من موظفيه على يد جيش الاحتلال في قطاع غزة ومحاسبة المسؤولين، وأكدت أن الجريمة جاءت بشكل منهجي ومقصود.

كما نددت أمريكا وكندا وأستراليا والنمسا بمقتل عمال الإغاثة، وكل هذه المعطيات تؤكد وجود استهداف ممنهج من قبل كيان الاحتلال لموظفي الإغاثة في قطاع غزة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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