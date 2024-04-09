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أبرز أنواع الصواريخ الإيرانية التي يصل مداها إلى عمق الكيان الإسرائيلي

الثلاثاء ٠٩ أبريل ٢٠٢٤ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

9 صواريخ إيرانية يصل مداها إلى عمق الكيان الإسرائيلي، فما هي هذه الصواريخ وكم يبلغ مداها وسرعتها وما هي ابرز مميزاتها؟

العالم خاص بالعالم

1-صاروخ سجيل

المدى : 2000 – 2500 كيلومترا

الطول : 17.5 مترا

السرعة : 12 – 14 ماخ

تاريخ الإعلان : 2009

المميزات:

مزود بنظام توجيه متقدم

قدرة عالية على المناورة

2-صاروخ خيبر

المدى : 2000 كيلومترا

الطول : 13 مترا

السرعة : 16 ماخ خارج الغلاف الجوي و 8 ماخ داخل الغلاف الجوي

تاريخ الإعلان : 2023

المميزات :

اجتياز مضادات الدفاع الجوي التابعة للعدو

رأس حربي ذو قدرة تدميرية هائلة ودقة في الإصابة

3-صاروخ عماد

المدى : 1700 كيلومترا

الطول : 15.5 مترا

السرعة : 7.2 ماخ

تاريخ الإعلان : 2015

المميزات :

إمكانية التوجيه والتحكم والقدرة على تدمير الأهداف الأرضية

القدرة على إصابة حاملات الطائرات وغير قابل للاعتراض.

4-صاروخ شهاب 3

المدى : 2000 كيلومترا

الطول : 16 مترا

السرعة : 7 ماخ

تاريخ الإعلان : 2003

المميزات :

أول صاروخ إيراني مزود برأس حربي ممطر

إمكانية الإطلاق على أهداف برية وبحرية متحركة

5-صاروخ قدر

المدى : 1950 كيلومترا

الطول : 15.5-16.5 مترا

السرعة : 9 ماخ

تاريخ الإعلان : 2007

المميزات :

قدرة عالية على المناورة

رأس حربي ذكي وقابل للتوجيه

6-صاروخ باوه

المدى : 1650 كيلومترا

السرعة : 600 – 900 كيلومترا

ارتفاع الطيران : 50 مترا

تاريخ الإعلان : 2023

المميزات :

اتخاذ مسارات مختلفة للوصول إلى الهدف

القدرة على الهجوم بشكل جماعي

7-صاروخ فتاح 2

المدى : أكثر من 1400 كيلومتر

الطول : 12 مترا

السرعة : 5 ماخ

تاريخ الإعلان : 2023

المميزات :

القدرة على الوصول إلى سرعات عالية جداً

إجراء مناورات متعددة داخل الغلاف الجوي وخارجه

دقة متزايدة وسرعة عالية وقدرة على المناورة واجتياز أنظمة الرادار

8-صاروخ خيبر شكن

المدى : 1450 كيلومترا

الطول : 10.5 مترا

السرعة : أكثر من 5000 كيلومتر في الساعة

تاريخ الإعلان : 2022

المميزات :

الدقة العالية وقدرة فائقة على المناورة

اختراق الدروع الصاروخية والأنظمة المضادة للصواريخ

قدرة على مراوغة المضادات الجوية

9-صاروخ قاسم

المدى : 1400 كيلومترا

الطول : 11 مترا

السرعة : 5 ماخ

تاريخ الإعلان : 2023

المميزات :

القدرة على المرور عبر أنظمة الدفاع الصاروخي

متحرك تكتيكيا ويعتمد على تقنيات التحكم في الطيران

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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