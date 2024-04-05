الجمعة ٠٥ أبريل ٢٠٢٤
١٢:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

محادثة هاتفية بين ولي العهد السعودي والملك الاردني بشأن غزة

محادثة هاتفية بين ولي العهد السعودي والملك الاردني بشأن غزة
الخميس ٠٤ أبريل ٢٠٢٤ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا يوم الأربعاء، مع الملك الأردني عبد الله الثاني، عبر خلاله عن دعم السعودية للأردن في الحفاظ على أمنه.

العالم-السعودية

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن محمد بن سلمان، عبر خلال الاتصال، عن دعم السعودية فيما تتخذه الحكومة الأردنية من إجراءات للحفاظ على أمن الأردن واستقراره، مؤكدا وقوفها مع الأردن في هذه الظروف.

بدوره أعرب الملك الأردني عن تقديره لموقف السعودية الداعم واعتزازه بمستوى العلاقات الأردنية السعودية، والحرص على توطيدها بالمجالات كافة.

وتناول الاتصال أيضا مجمل التطورات في المنطقة، لا سيما الأوضاع المأساوية في غزة.

وجدد الملك عبدالله الثاني التأكيد على "ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

روابط ذات صلة

حزب الله يعلن استهدافه فريقا ‌‏فنيا إسرائيليا ومواقع مهمة تابعة للجيش