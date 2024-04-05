محادثة هاتفية بين ولي العهد السعودي والملك الاردني بشأن غزة

العالم-السعودية

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن محمد بن سلمان، عبر خلال الاتصال، عن دعم السعودية فيما تتخذه الحكومة الأردنية من إجراءات للحفاظ على أمن الأردن واستقراره، مؤكدا وقوفها مع الأردن في هذه الظروف.

بدوره أعرب الملك الأردني عن تقديره لموقف السعودية الداعم واعتزازه بمستوى العلاقات الأردنية السعودية، والحرص على توطيدها بالمجالات كافة.

وتناول الاتصال أيضا مجمل التطورات في المنطقة، لا سيما الأوضاع المأساوية في غزة.

وجدد الملك عبدالله الثاني التأكيد على "ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".