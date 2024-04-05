جيش الإحتلال يقيل قائد لواء 'ناحال' ويوبخ ضابطين

العالم - الاحتلال

وقالت القناة 14 الإسرائيلية الخاصة إن هاليفي قرر إقالة ضابط كبير آخر في اللواء، كما سيوبخ قائد المنطقة الجنوبية في الجيش وقائد الفرقة 162 المدرعة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد مكالمة هاتفية بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن، بحثا خلالها مقتل عمال الإغاثة السبعة بنيران الجيش الإسرائيلي، وفق هيئة البث الرسمية.

ومساء الاثنين الماضي استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" بمدينة دير البلح وسط القطاع، مما أسفر عن مقتل 7 موظفين أجانب يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.