رئيسي يشيد بالمشاركة الملحمية للشعب الايراني في مسيرات يوم القدس العالمي

العالم - ايران

وفي رسالة وجهها بالمناسبة، يوم الجمعة، اعرب السيد رئيسي، عن امتنانه للشعب الايراني الواعي واليقظ، واعتبر حضوره الملحمي اليوم في مسيرات يوم القدس العالمي بمثابة رسالة واضحة للاستكبار العالمي بان الظلم والغصب والعدوان والقتل محكوم عليها دائما بالفشل وبالتأكيد ستصل هذه الحركة العالمية والعامة الى نتيجة وسيشهد العالم تحقيق وعد الله الصادق وزوال الكيان الصهيوني.

واضاف: ان شعب إيران الواعي واليقظ، بحضوره المهيب والملهم والباعث على الفخر في مسيرات يوم القدس العالمي لهذا العام، قد خلق مشاهد خالدة من الوحدة والتضامن الوطني امام انظار العالم دعما وتعاطفا مع شعب فلسطين وغزة المظلوم والمقتدر في هذا الوقت الحساس.

وتابع رئيس الجمهورية: اليوم وبفضل حمية وشجاعة الفلسطينيين أصبح واضحا للجميع أن قصر الصهيونية البالي اوهن من بيت العنكبوت، وهذا الحضور الملحمي الذي يستحق الشكر والاشادة هو رسالة للاستكبار العالمي بأن الظلم والغصب والعدوان والقتل مصيرها الفشل دوما، ومن المؤكد أن هذه الحركة العالمية والعامة ستصل الى نتيجة وسيشهد العالم تحقيق وعد الله الصادق وزوال الكيان الصهيوني.

وتوجه رئيسي في رسالته بخالص الشكر والتقدير للحضور الواعي للشعب الإيراني العظيم وجميع الشعوب الحرة في العالم، ومختلف الجماعات والمنظمات السياسية والثقافية والدينية الذين لبوا نداء الرسالة التاريخية والمبادرة الاستراتيجية للإمام الراحل (رض) ودعوة قائد الثورة الاسلامية (مد ظله العالي) وانطلاقا من واجبهم الإنساني والديني، بالحضور الملحمي في مسيرات يوم القدس هذا العام قد ادوا دينهم للشعب الفلسطيني المظلوم واطفال هذه الأرض الأبرياء، وعبروا عن كراهيتهم للكيان الصهيوني وداعميه، وعلى راسهم جميعا أميركا، سائلا الباري تعالى في هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك المزيد من اقتدار وعزة وشموخ جبهة المقاومة وزوال محتلي القدس.