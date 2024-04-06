كسوف الشمس: كيف يمكن مشاهدة الظاهرة الطبيعية بأمان؟

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وخطط الكثيرون في المنطقة بالفعل لمئات الأحداث الخاصة بالكسوف الذي من المنتظر أن يحدث في الثامن من إبريل/ نيسان، والتي تتضمن خروج الناس للمشاهدة الحية للسماء في ذلك الوقت والتقاط الصور لهذه الظاهرة الفلكية النادرة.

وإذا أردت المشاركة في هذا الحدث الكبير، فإليك دليل شامل للأماكن التي ينبغي أن تكون فيها والطرق التي يمكنك من خلالها مشاهدة الكسوف الكلي للشمس.

ما هو كسوف الشمس؟

يحدث كسوف الشمس عندما يتحرك القمر إلى مكان ما بين الأرض و الشمس، مما يمنع بعض أو كل أشعة الشمس من الوصول إلى الأرض.

والكسوف هو ظاهرة كونية يتطلب حدوثها أن تكون الشمس والقمر والأرض على خط واحد، متخذين وضعية محاذاة صحيحة حتى يلقي القمر بظلاله على كوكبنا.

وعندما تحدث هذه الظاهرة الكونية، يلقي القمر بنوعين من الظلال على الأرض.

وينتج عن أحد أنواع ذلك الظلال كسوف جزئي للشمس يغطي جزءا من الشمس.

أما النوع الآخر - والذي يمكن القول إنه الأكثر إثارة – فهو الظلال الذي ينتج عنه ما يسمى الكسوف الكلي للشمس، إذ تكون الشمس مغطاة بالكامل بالقمر، باستثناء حلقة من الضوء في السماء.

ما مدى ندرة كسوف الشمس الكلي؟

كسوف الشمس كظاهرة ليس نادراً في حد ذاته، إذ يتكرر حوالي من مرتين إلى أربع مرات سنوياً.

لكن احتمال مشاهدة كسوف الشمس الكلي أكثر ندرة. فالأرض كبيرة جداً، ومعظمها مغطى بالمحيطات. وفي أغلب الأحيان، لا يتمكن الناس من المشاهدة الحية لهذه الظاهرة.

يُذكر أن هذا هو أول كسوف كلي للشمس في القرن الحالي الذي يمكن رؤيته في جميع دول أمريكا الشمالية الثلاثة – الولايات المتحدة وكندا والمكسيك – مما يجعله الوحيد قد يتمكن أغلبنا من رؤيته طوال حياتنا.

متى تحدث هذه الظاهرة؟

يعتمد توقيت هذا الكسوف على موقعك الجغرافي الذي تشاهد منه.

لكن بصفة عامة، تستمر هذه الظاهرة لساعتين. و بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المنطقة الزمنية الشرقية، يتوقع أن يدخل الكسوف أمريكا الشمالية القارية بعد الثانية ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة بقليل (السابعة مساءً بتوقيت غرينتش)، وينتهي 03:46 مساءً.

ويبدأ مسار الكسوف الكلي للشمس – أي المكان الذي سيكون فيه الكسوف الكلي للشمس مرئياً بالكامل- في حوالي الساعة 11:07 صباحاً بالتوقيت المحلي في مازاتلان في المكسيك على ساحل المحيط الهادئ.

ثم يتحرك نحو الشمال الشرقي، فوق تكساس والأجزاء الجنوبية من ولايات أوكلاهوما وميسوري وإلينوي، قبل أن يشق طريقه إلى أوهايو وعلى طول الحدود بين الولايات المتحدة وكندا. ويتوقع أن ينتهي المسار في مقاطعة نيوفاوندلاند الكندية على المحيط الأطلسي.

وفيما يلي تفاصيل عن الأماكن والأوقات التي من المتوقع أن يُشاهد فيها الكسوف الكلي للشمس في الولايات المتحدة وكندا، وذلك بالتوقيت المحلي لهذه المدن:

سان أنطونيو – تكساس الساعة 01:33 ظهراً وسط المدينة.

دالاس – تكساس الساعة 01:40 ظهراً وسط المدينة.

كاربوندايل – إلينوي الساعة 01:59 ظهراً وسط المدينة.

كليفلاند – أوهايو الساعة 03:13 ظهراً شرق المدينة.

بافلو – نيويورك الساعة 03:18 ظهراً شرق المدينة.

برلنغتون – فيرمونت الساعة 03:26 ظهراً شرق المدينة.

مونتريال – كيبك الساعة 03:27 ظهراً شرق المدينة.

فريدريكتون – برونزويك الساعة 04:33 ظهراً ساحل الأطلسي.

غاندر – نيوفوندلاند ولابرادور الساعة 05:12 مساءً بتوقيت نيوفوندلاند.

ما هي المدة المتوقعة للكسوف الكلي للشمس؟

تعتمد الإجابة على هذا السؤال أيضاً على الموقع الجغرافي الذي توجد فيه.

ووفقا لوكالة ناسا، قد يمتد الكسوف الكلي للشمس من دقيقة واحدة إلى أربع دقائق ونصف.

بالنسبة لمن يشاهدون هذه الظاهرة في الولايات المتحدة، قد تمتد هذه الظاهرة لوقت أطول في قاعدة الرادار في تكساس، على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث ستستمر لمدة أربع دقائق و27 ثانية.

ومن بين المدن الكندية، سيكون الكسوف الكلي للشمس هو الأطول في شيربروك في ولاية كيبيك، إذ يستمر لثلاث دقائق و26 ثانية.

ما هي المواقع الأفضل لمشاهدة الكسوف؟

رسم علماء الفلك في الولايات المتحدة وكندا خريطة دقيقة تحدد مسار الكسوف الكلي. وطالما أنك تسير على هذا المسار، من المفترض أن تكون قادراً على مشاهدة كسوف الشمس الكلي.

ويبلغ متوسط عرض هذا المسار 183 كيلو متر. وتقع المدن الكبرى على طول هذا المسار، من بينها دالاس وإنديانابوليس وكليفلاند وبافلو.

كما يتوقع أن تكون منطقة شلالات نياجرا أيضا مكاناً رائعاً لمشاهدة كسوف الشمس الكلي، سواء على الجانب الكندي أو الأمريكي.

وبالنسبة للكنديين، يشمل المسار هاميلتون ومونتريال وغاندر.

ويستطيع كل من هو قريب من المسار مشاهدة كسوف الشمس، وإن كان جزئيًا. وتعتمد المساحة التي يغطيها ظل القمر من الشمس على المكان الذي توجد فيه.

وأشار جان كامي، أستاذ الفلك في جامعة ويسترن الكندية، إلى أنه ينبغي على الناس مراعاة العوامل ذات الصلة بالطقس. فإذا كان الجو غائماً في مدينتك، فقد يعيق ذلك رؤية لكسوف لو كنت في مسار الكسوف الكلي.